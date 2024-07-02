В Киеве ввели жесткие отключения, света может не быть по 7 часов: где смотреть графики

В Киеве в течение суток 2 июля будут действовать графики отключения электроэнергии – с 00:00 до 24:00. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам. При этом с большой вероятностью отключения будут проводиться даже во время действия светло-серой зоны графика. Т.е, без света киевляне могут сидеть по 7 часов.

Видео дня

О сложившейся ситуации сообщили в "ДТЭК Киевские электросети". Напомнив, что во избежание аварий на сетях из-за перегрузки следует:

при отключении света – выключать всю технику из розетки;

после его включения – не включать одновременно мощные приборы. Их следует использовать поочередно.

"2 июля, будут действовать стабилизационные отключения на протяжении всех суток. Соответствующее распоряжение мы получили от НЭК Укрэнерго. ️Важно. Большая вероятность отключений в светло-серой зоне", – говорится в сообщении.

Где смотреть графики отключений света

Проверить информацию об отключениях киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24).

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, на 2 июля "Укрэнерго" ввело лимит на потребление электроэнергии по всей стране. Одновременно отключат три очереди, в результате света может не быть в "серых зонах" графиков (период возможных отключений).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!