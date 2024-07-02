В Украине ввели самые жесткие графики: когда не будет света 2 июля и в каких областях самая плохая ситуация
В Украине 2 июля "Укрэнерго" ввело предел на потребление электроэнергии по всей стране. Одновременно отключат три очереди, в результате света может не быть в "серых зонах" (период возможных отключений).
Причина – значительный рост энергопотребления из-за жары, объясняют в "Укрэнерго". "Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережливо", – советуют в компании. Жесткие графики действуют в Днепре, а также в Киеве и Киевской области. При этом в некоторых регионах свет отключают всего на 2 часа подряд.
Симферополь. Продолжительность обесточивания может варьироваться от двух до четырех часов с подачей электроэнергии от четырех до двух часов соответственно.
Волынь. График почасовых отключений обновляется каждые 60 минут. Максимальная продолжительность отключений – 6 часов (речь идет об отключении ночью).
Днепропетровщина. Дольше гарантированное отключение будет длиться 4 часа. Вместе с "серыми" зонами – 7 часов. Недавно в Днепре и области были введены такие же графики, как и в столице.
В Донецкой области лучше ситуация. Период отключений будет продолжаться до 4 часов подряд, период со светом – 5 часов.
В Житомирской области максимальная продолжительность отключений составляет 6 часов. При этом нет "серых" зон.
В Закарпатье максимальный период без света составляет 4 часа. При этом период со светом составляет до 5 часов.
В Запорожье максимальный период без света составляет 4 часа. При этом период со светом составляет от 4 до 12 часов подряд.
В Киеве и области продолжительность отключений – до 7 часов. Гарантированное отключение всего до 2 часов.
Кировоградская область. По приказу НЭК "Укрэнерго" будет действовать график почасовых отключений (две минуты со светом и два часа без света).
Во Львове и области действуют разные графики отключения в зависимости от населенного пункта и адреса. При этом максимальный период без света составляет 5 часов.
В Николаеве и области максимальный период отключения электроэнергии составляет 4 часа. При этом из них гарантированы отключения всего 2 часа.
В Одессе и области максимальный период без света составляет 6 часов. Ситуация в области не самая плохая.
В Полтавской области максимальный период без света составит до 6,5 часов в сутки. При этом из них период гарантированных отключений – 5,5 часа. Днем свет будут отключать на 3,5 часа.
В Ивано-Франковске действует график четыре через четыре. Продолжительность гарантированных отключений достигает всего 4 часов.
В Сумах и области максимальный период отключения света составляет всего четыре часа. При этом из них гарантированное отключение – всего 2 часа.
В Ровно и области отключения продолжаются по 4 часа. При этом гарантированный период со светом также составляет четыре часа.
В Тернополе и области продолжительность отключения составляет всего два часа. При этом отключение в день (общее время) составляет всего 6 часов. "В результате технических причин, энергетики скорректировали часы применения почасовых отключений, то есть изменены часы отключения и соответственно подачи электроэнергии", – пояснили в компании.
В Харькове и области максимальный период без света составляет до 5 часов. При этом три часа – гарантированные отключения.
В Херсонской области график отключений на сайте не опубликован. В Черниговской области продолжительность отключений составляет всего 3 часа подряд.
В Хмельницком действует график три на три. Максимальный период без света составляет всего три часа.
В Черкассах продолжительность отключения электроэнергии достигает 2 часов подряд. Действует график два через два.
Энергетики напомнили, что главная причина применения ограничений – последствия уже восьми с начала 2024 ракетных ударов РФ по украинской энергосистеме. Чтобы покрыть дефицит тока Украина привлекает импорт электроэнергии и аварийную помощь из соседних европейских стран.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.
Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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