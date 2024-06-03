В Киеве ввели самые жесткие отключения света: эксперт объяснил, почему графики для столицы отличаются от других в Украине

В Киеве и Киевской области действуют самые жесткие в Украине ограничения подачи электроэнергии. И в ближайшее время ситуация не изменится, ведь такая ситуация с графиками в столице связана с обилием критической инфраструктуры. В результате рядовым потребителям в условиях дефицита остается меньше тока.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге. Напомним, если в большинстве регионов гарантированные отключения света по графикам составляют от 4 до 8 часов без электричества в сутки, то в Киеве, при условии круглосуточного действия графиков, света суммарно нет от 9 до 12 часов в сутки, в зависимости от дня недели.

Харченко объяснил, что в случае дефицита электроэнергии системный оператор "Укрэнерго" распределяет всю доступную в стране электроэнергию по регионам согласно прогнозам потребления. "Если у кого-то в прогнозе 100 МВт, а есть только 90 МВт, то им дали лимит в 90, у кого-то 150 МВт – дали 130 МВт. То есть по процентному распределению", – рассказал Харченко.

После этого все регионы из выделенного "Укрэнерго" объема электроэнергии покрывают критическую инфраструктуру. А уже остальное – распределяют на других потребителей, в том числе бытовых.

"И Киев, как столица, имеет наибольшее количество критической инфраструктуры. Соответственно процент потребления критической инфраструктуры в Киеве ощутимо выше, чем по стране. Поэтому киевляне и малый и средний бизнес Киева, не являющийся критической инфраструктурой, получают меньше в процентах, чем в любом другом регионе. Это такая реальность", – объяснил эксперт.

График отключения электроэнергии в Киеве: какой действует

Для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24). У каждой ячейки есть цветовое обозначение:

белые поля – свет есть, отключений не планируется (в случае отсутствия аварий);

темно-серые поля – гарантированное отключение света (при условии действия почасовых графиков в указанный период);

светло-серые поля – могут применяться отключения света.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Так:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Украине ожидается ухудшение ситуации в энергосистеме по сравнению с последними днями мая. Дефицит вернется в серьезном объеме, предупредили в "Укрэнерго".

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