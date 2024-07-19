В Киеве показали графики отключения электроэнергии: когда не будет света

В Киеве 19 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться на протяжении всех суток. При этом отключения могут быть менее продолжительными, чем 18 июля. Применять будут до трех очередей отключения.

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"Киев, Киевская область, Одесщина, Донецкая область, Днепропетровщина: с 09:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений", – отметили в ДТЭК.

Что стоит знать об очередях отключений света

Когда НЭК дает ограничение на одну-две очереди, то электроэнергия в светло-серых зонах будет;

то электроэнергия в светло-серых зонах будет; когда ограничение в три очереди, то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди,

то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди, когда ограничение четыре очереди – света не будет на протяжении всей светло-серой зоны.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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