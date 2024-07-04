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В Киеве показали график отключения на 4 июля: когда не будет света

Александр Литвин
Коммуналка
1 минута
1,4 т.
Когда будут отключать свет 4 июля

В Киеве и области 4 июля графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. При этом в столице и области применяют одни из наиболее жестких графиков отключения света.

Видео дня

Как сообщает "Укрэнерго", с 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы – три очереди (возможны отключения в серой зоне).

Пример графика в Киеве

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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