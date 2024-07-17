В Киеве показали график отключения электроэнергии на 17 июля: что изменилось

В Украине отключения электроэнергии 17 июля будут происходить на протяжении всех суток. В Киеве серые зоны (семь часов без света подряд) будут применяться с 17.00 до 22.00. С 00:00 до 6:00 будут применять две очереди отключений

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"С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. С 17:00 до 22:00 во время вечернего пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", - отмечают в "Укрэнерго".

Что стоит знать об очередях:

когда НЭК дает ограничение на одну-две очереди, то электроэнергия в светло-серых зонах будет;

то электроэнергия в светло-серых зонах будет; когда ограничение в три очереди, то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди,

то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди, когда ограничение четыре очереди – света не будет на протяжении всей светло-серой зоны.

Где посмотреть свой график:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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