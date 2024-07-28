В Киеве изменили график отключения света 28 июля: он будет действовать только в течение четырех часов

В Киеве 28 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться только с 18:00 до 22:00. При этом будет действовать менее жесткий вариант графика.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". "Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений ", – говорится в сообщении.

СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также отметил, что с 27 июля меняется график отключения электроэнергии для Киева. "Для равномерной нагрузки на энергосистему с 00:00 27 июля оператор системы распределения меняет графики стабилизационных отключений. Графики сдвигаются на час вперед. Например, если ваша группа отключалась в 9:00, теперь она будет отключаться в 10:00. Количество часов во тьме -серых, светло-серых и белых зонах – одинакова для всех групп ", – объяснил Коваленко.

Отключение очередей

отключают 1 очередь – это значит, что за графиком будут отключать только темно-серые зоны, но не для всех групп потребителей одновременно (за справедливостью отключений следит оператор системы распределения);

отключают 2 очереди – это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей;

– это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей; 3 очереди – темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах;

– темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах; 4 очереди – действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах;

– действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах; 5 и 6 очереди – это уже экстренные отключения, для них нет графика.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сократился дефицит электроэнергии. Самый трудный с точки зрения энергетиков период лета уже закончился. В ближайшие недели, если не будет новых удачных атак РФ на энергетические объекты, ограничения потребления могут даже сократиться.

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