В "Укрэнерго" рассказали, какими будут отключения электроэнергии в ближайшие недели: к чему готовиться

В Украине снизился дефицит электроэнергии. Самый трудный с точки зрения энергетиков период лета уже закончился. В ближайшие недели, если не будет новых удачных атак РФ на энергетические объекты, ограничения потребления могут даже сократиться.

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Об этом сообщил на брифинге в "Украинском медиа-центре" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает пресс-служба. Худший период уже позади, считает он.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета – позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит", – говорит Кудрицкий.

Если не будет новых масштабных и удачных атак РФ, то в ближайшие недели продолжительность отключений может даже сократиться. Ожидается тенденция к улучшению.

"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – у нас есть 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – чуть больше. А в некоторые – мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления .И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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