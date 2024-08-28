В Киеве и четырех областях отменили экстренные отключения света: что это значит

Вечером, 27 августа, в некоторых регионах Украины отменили экстренные отключения света. Это стало приятным сюрпризом для столицы, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что по указанию компании были отменены экстренные отключения электроэнергии.

"По команде "Укрэнерго" переходим к графикам стабилизационных отключений. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что после массированной атаки РФ 26 августа в Украине возник дефицит электроэнергии, что привело к отключениям света у абонентов. Однако в ближайшие дни ситуация будет "сильно смягчена", а к концу недели энергосистема Украины вернется в состояние, предшествовавшее обстрелу.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Украине из-за масштабных атак РФ вернули жесткие графики отключений электроэнергии. Применять будут до четырех групп отключений одновременно (в это время света не будет в период возможных отключений). Более подробно об этом читайте здесь.

Между тем последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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