В Киеве график отключения света будет действовать на протяжении суток: где и когда не будет электроэнергии 23 мая

В Киеве и Киевской области 23 мая отключение электроэнергии будут продолжаться на протяжении всех суток. В столице графики стабилизационных отключений жестче, чем в области. Так, киевлянам приготовили гарантированные отключения продолжительностью от 9 до 12 часов.

Как говорится в сообщении ДТЭК, выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% от потребностей столицы. Накануне в "Укрэнерго" заявляли, что из-за облачной облачности ожидают снижения генерации солнечных станций.

Какие графики применяют: Киев

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Где посмотреть график:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ",;

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ",; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ,

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики применяют: Киевщина

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. Узнать свою группу и время отключения можно на нескольких ресурсах.

сайт ДТЭК: отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-бот в области – ДТЭК КРЕМ ;

в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook заявил о том, что на Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области. Ситуация с электроэнергией до сих пор остается крайне сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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