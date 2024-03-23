В Харькове возобновили водоснабжение, с теплом и электричеством ситуация сложнее, – Терехов

В Харькове продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения и электричества после массированной вражеской ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру. Водоснабжение для горожан уже возобновлено.

Однако точные сроки восстановления электроснабжения для всех потребителей нельзя определить. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Вторые сутки мы пытаемся локализовать последствия самой масштабной атаки врага на энергосистему города и вернуть свет в дома харьковчан. Однако это зависит от многих переменных: технических, логистических, производственных возможностей, которые, к сожалению, невозможно точно предсказать", – говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что уже возобновлена подача холодной воды, а также частично восстановлена теплоснабжение и подача горячей воды.

"Сейчас же водоснабжением обеспечены уже все районы, теплом одна треть от всех домов, горячей водой чуть меньше половины. Процесс подключения продолжается", – объяснил он.

Он также отметил, что Пункты несокрушимости, где можно подзарядить телефон и согреться, работают круглосуточно. Через два дня ими воспользовалось уже до 30 тысяч жителей.

"Благодарю всех, кто сейчас поддерживает наших людей и работает во благо Харькова! Только так, объединившись в единое целое, мы, харьковчане, сможем одолеть любые вызовы и победить даже сильнейшего врага!" – резюмировал мэр Харькова.

Как сообщалось ранее, после массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

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