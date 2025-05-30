В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине ощутимо снизилось потребление электроэнергии. Утром 30 мая его уровень был на 3,8% ниже, чем в это же время днем ранее. Причина – установление ясной погоды в большинстве регионов. Тем не менее энергетики призывают украинцев использовать мощные приборы в период с 10:00 до 18:00 – это снизит нагрузку на общую сеть.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

Безоблачной погодой в большинстве регионов приводит к эффективной работе бытовых солнечных электростанций (СЭС).

Именно в указанное время эффективность работы СЭС самая высокая.

Более того, отметили энергетики, бытовые и бизнес-потребители, подключившие свои СЭС по принципу "активный потребитель", передают в энергосистему излишки собственной солнечной генерации.

"Потребление электроэнергии показывает тенденцию к понижению. Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А потому ситуация в ней может меняться.

Каким будет тариф на свет с 1 июля

Ранее же Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по нынешнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным Госстата, с апреля 2024-го по апрель 2025-го коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 20,1%. При этом конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%.

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