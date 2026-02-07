В ДТЭК заявили, что Россия атаковала теплоэлектростанции: оборудование повреждено

Россия уже более 220 раз за время большой войны атакует теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК. В результате атаки 7 февраля было повреждено оборудование ТЭС.

"Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. Вследствие атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025", – говорится в сообщении ДТЭК.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. При этом министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений.

Повысят ли тарифы на электроэнергию в Украине

В 2024-м именно значительные атаки на энергетическую сферу стали официальной причиной увеличения тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за кВт*ч (до этого ток стоил 2,64 грн). По состоянию на сейчас в правительстве даже не рассматривают возможность пересмотра цен на электроэнергию.

Во-первых, решение о тарифах уже принято – до конца отопительного сезона будет действовать та же цена, что и сейчас. Во-вторых, даже если бы правительство захотело изменить стоимость тока, для этого нужно согласие лично президента. Хотя по процедуре Кабинет министров имеет право самостоятельно принимать решение о стоимости электроэнергии(потому что сейчас тариф фактически регулируется постановлением правительства), это политический шаг, который согласовывают на Банковой.

При этом правильный ответ на вопрос, повысят ли тариф – "да". Однако никому пока не известно, когда это произойдет. Многочисленные коммуникации с партнерами, условия предоставления помощи, в частности Ukraine Facility, предусматривают, что Украина откажется от ограничения размеров тарифов. Однако это произойдет уже после войны и постепенно. Вместе с тем будут учитывать и механизмы защиты незащищенных слоев населения (субсидии), а также платежеспособность украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

