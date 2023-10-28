В ДТЭК рассказали, где могут быть аварийные отключения электроэнергии

Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Из-за порывов ветра могут падать деревья, обрываться линии электропередач.

Как сообщают в ДТЭК, синоптики прогнозируют, что 28 октября в течение всего дня будет бурлить дождь и сильный ветер. "Поэтому мы уже с ночи работаем в усиленном режиме и ликвидируем последствия непогоды. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – отмечают в компании.

Отметим, в Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 22 м/с. За несколько часов шторм успел наделать в столице немало беды – повалены десятки деревьев, а в некоторых местах даже снесло бетонный забор.

Видео дня

В КГГА сообщили о первых пострадавших в результате штормового ветра. В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался. Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Напомним, как писал OBOZ.UA. в субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с, льют дожди. В Киеве и Харькове ураган валит деревья, а на Львовщине и Ривненщине часть населенных пунктов осталась без света.