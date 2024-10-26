В ДТЭК рассказали, где будет самая сложная ситуация с отключениями электроэнергии зимой

В Украине отопительный сезон начался в некоторых регионах Украины, пока без плановых отключений света. Ситуация с отключениями будет зависеть от того, будут ли новые обстрелы. При этом сложная ситуация будет в прифронтовых регионах.

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Об этом Новости.LIVE рассказал руководитель Департамента по восстановлению и развитию энергетической инфраструктуры ДТЭК Алексей Поволоцкий. "Я бы не выделял сейчас регионы. Безусловно, прифронтовые зоны будут более в затруднительном положении, но другие бы я не выделял", - рассказал он, отвечая на вопрос, в каких регионах будет самая сложная ситуация.

При том, как отмечает представитель ДТЭК, Украина входит в зиму с хорошим потенциалом, вопрос – будут ли новые обстрелы. "Трудно восстанавливаться, когда не хватает техники и людей, которые смогут это быстро сделать. Также нужно иметь оборудование на резерве. Если у тебя есть резервное, то можно быстро заменить и запустить в работу станцию. Если оборудования нет, это сделать сложнее и вопрос производства оборудование занимает много времени. Большие трансформаторы производятся не менее чем за 6-9 месяцев, и этого времени у нас просто иногда нет", – отметил он.

Как подготовить квартиру

Перед началом активного отопительного сезона нужно заранее подготовить батареи. Это поможет сохранить тепло, а также сэкономить на энергоносителях. Да, первое, что нужно сделать – проверить систему на протечку.

"Обратите внимание на соединение труб, где чаще всего могут возникать проблемы. Если найдете даже небольшое течение, лучше сразу вызвать мастера для ремонта, чтобы избежать более серьезных проблем во время сезона", – говорится в разъяснении.

Кроме того, необходимо провести промывку системы. Скопившиеся отложения внутри батарей уменьшают их теплоотдачу. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые смогут промыть профессионально систему.

Также следует выпустить воздух из систем. Оно может стать причиной неравномерного нагрева батарей. Чтобы избежать этого, нужно спустить воздух из системы:

найдите специальный клапан для отвода воздуха, обычно расположенный на верхней части батареи;

используйте ключ для клапана, чтобы открыть его, пока не начнет вытекать вода;

как только вода начнет течь равномерно без воздушных пузырьков – закрутите клапан.

Следующий шаг – проверка терморегуляторов. Если установлены терморегуляторы, убедитесь, что они работают корректно. Откройте их на полную мощность, чтобы проверить, равномерно ли батареи нагреваются. Если регуляторы работают со сбоями, лучше отремонтировать или заменить.

После проделанных работ включите отопление на несколько часов и проверьте работу системы:

Все батареи должны нагреваться равномерно

Если батарея остается холодной, возможно, необходимо дополнительное удаление воздуха или даже вмешательство специалистов.

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