Украинцы жалуются на "неправильные" платежки за газ: что надо знать, чтобы избежать проблем

Украинцы жалуются, что получают платежки с неправильными показателями потребленного газа, из-за чего им приходят увеличенные счета. Чтобы этого не произошло, нужно ежемесячно передавать актуальные показатели по газовому счетчику операторам газораспределительной сети.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В учреждении пояснили, что функции по поставке и распределению газа в Украине распределены между:

поставщиком газа (осуществляет поставки, то есть продажи, природного газа потребителям);

оператором газораспределительной сети, или ГРМ (совершает услугу по распределению, то есть доставки, приобретенного природного газа).

Обязанности потребителей и ГРМ прописаны в Кодексе газораспределительных систем. Согласно 4 главе IX раздела документа, розничные потребители должны до 5 числа каждого месяца передавать операторам ГРМ фактические показания счетчика газа на 1 число. Это можно сделать в электронном кабинете через электронные средства коммуникации или в телефонном режиме.

"В случае неполучения оператором ГРМ до 06 числа месяца, следующего за расчетным, показаний счетчика газа и при условии, что счетчик газа не оснащен средствами дистанционной передачи данных, фактический объем распределения и потребления природного газа по объекту потребителя за расчетный период определяется оператором ГРМ на уровне планового месячного объема потребления на соответствующий период", – объяснили в Госпотребслужбе.

Если объемы, указанные в платежке, не соответствуют реально потребленному, потребители имеют право обратиться к оператору ГРМ с заявлением о проведении сверки показателей. Это можно делать не чаще одного раза в три месяца.

Призываем потребителей природного газа своевременно передавать показатели счетчиков оператору ГРМ. Если возникают противоречия относительно показателей и стоимости потребленного газа – обращаться с официальным заявлением о сверке к Оператору ГРМ как можно быстрее и сообщить об этом поставщику газа", – резюмируют в Госпотребслужбе.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января в Украине перечислили платежки за доставку газа (с учетом объемов потребления за прошлый газовый год), при этом платить нужно даже тем, кто вообще не пользуется газом. Не платить могут только те, кто не подключен к газу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!