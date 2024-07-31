Украинцы утонули в долгах за коммуналку: в какой области зафиксировано больше всего производств

По состоянию на 2024 год в Украине зафиксировано более 700 тысяч производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, что на треть больше по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Больше должников проживает в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, где самые большие долги за отопление, водоснабжение и электроснабжение.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Больше всего должников проживает в Днепропетровской области, где насчитывается более 100 тысяч производств или 14,3% от общего количества.

Харьковская область занимает второе место с 94,8 тысячами производств, а на третьем месте – Донецкая область с 79,7 тысячами производств. По состоянию на февраль 2022 года в Едином реестре должников было 512 359 производств. В конце прошлого года их количество возросло до 659 684, а в начале 2024 достигло 701 051 производства, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим полугодием.

Большинство долгов приходится на неуплату за отопление, что составляет 36,9% от всех производств или 258,8 тысячи случаев. На втором месте долги за водоснабжение – 18,6% или 130,2 тысяч случаев.

Долги за электроснабжение занимают третье место с 67,9 тысяч случаев или 9,7%. Другие коммунальные услуги, за которые украинцы имеют задолженность, включают:

жилищное обслуживание – 67,1 тысячи или 9,6%;

– 67,1 тысячи или 9,6%; газоснабжение – 59,7 тысячи или 8,5%;

– 59,7 тысячи или 8,5%; вывоз отходов – 7,6 тысяч или 1,1%.

В 15,6% случаев (приблизительно 109 тысяч производств ) определить сферу взыскателя аналитикам не удалось. С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги и отключение должников от сетей. В 2024 году этот мораторий был отменен, и в настоящее время ограничения действуют только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа 2024 украинцам автоматически перечислят субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Отдельные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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