Украинцы находят "доказательства" экспорта электричества за границу: что происходит на самом деле

Украина не экспортирует электроэнергию из-за дефицита в энергосистеме, а технические перетоки, которые часто путают с экспортом, являются физическим явлением. Информация о продаже электроэнергии публична и доступна на официальных ресурсах, что исключает возможность тайного экспорта.

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Об этом OBOZ.UA в блиц-интервью рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Одним из наиболее распространенных фейков является утверждение о том, что Украина экспортирует электроэнергию.

"Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Напротив, каждый день мы импортируем электроэнергию, а иногда привлекаем и аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы. К сожалению, в информационном пространстве часто манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, что является физическим явлением", – отметила Гринчук.

Следует отметить, что энергетика Украины находится под постоянным вражеским прицелом. С начала марта этого года Россия уничтожила более 9 ГВт украинской генерации. Все доступные мощности электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, что делает невозможным экспорт электроэнергии. "Экспорт электроэнергии не может производиться, когда в энергосистеме существует дефицит," – подчеркнула замминистра.

Украинская энергосистема является частью европейской сети. Соединение энергосистем Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши приводит к техническим перетокам. Это природное явление, обусловленное законами физики. "Но эти перетоки незначительны, и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу, столько же сразу возвращается в Украину", – объясняет Светлана Гринчук.

Эти технические перетоки некоторые люди по ошибке или целенаправленно путают с коммерческим экспортом. Важно понимать, что объединенная энергосистема функционирует на основе физических законов и технические перетоки являются неотъемлемой частью ее работы.

Информация о продаже электроэнергии публична и доступна на официальных ресурсах как украинских, так и европейских. На сайте ENTSO-E можно убедиться в отсутствии экспорта из Украины, просмотрев страницу Scheduled Commercial Exchanges (Коммерческий экспорт), где из Украины электроэнергия не продается – там везде стоит "0". Также информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта/импорта электроэнергии находится на европейской платформе JAO.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также объясняет ситуацию с техническими перетоками. "Электроэнергия из Украины экспортируется, и на сайте ENTSO-E блогеры находят подтверждение фактов такой продажи. Однако вместо данных по коммерческому экспорту, полностью отсутствующему с мая этого года, людям манипулятивно демонстрируют страницу с данными о физических трансграничных перетоках и транзите электроэнергии в пределах ENTSO-E", – отмечает Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, некоторые блогеры или псевдоблогеры используют такую манипуляцию. Они показывают физические перетоки из Украины в Румынию, не понимая или специально умалчивая тот факт, что украинская энергосистема является частью европейской. Электроэнергия путешествует по сетям таким образом, чтобы это было наиболее эффективно с точки зрения потерь энергии, выбирая маршрут с наименьшим сопротивлением.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой отключения электроэнергии могут быть менее жесткими, чем были за последние две недели жары. При этом точный прогноз сделать сложно: невозможно спрогнозировать обстрелы или точно определить, какие могут быть аварийные ситуации, какой будет погода.

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