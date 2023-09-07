Украинцы могут получить до 100% скидки на оплату газа: кто претендует на льготу

Часть украинцев имеет право на получение льгот на оплату газа, вплоть до 100%. Однако скидка предоставляется не на весь объем топлива – она рассчитывается, исходя из среднего потребления и категории самого льготника.

Видео дня

Категории, которые могут получить скидку на газ, указаны в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Это:

участники боевых действий – льгота 75%;

участники войны – 50%;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члені семьи погибшего ветерана войны, Защитников и Защитниц Украины – 50%;

лица с особыми заслугами перед Родиной – 100%;

родители умершего лица с особыми заслугами – 100%;

вдова или вдовец лица с особыми наградами – 100%.

Указанная льгота выдается только на оплату газа в пределах социальной нормы, рассчитываемой отдельно для каждой семьи. Она зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа. Социальные нормативы такие:

газовая плита при наличии централизованной поставки горячей воды – 3,3 куб. м на 1 человека в месяц;

газовая плита при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газового водонагревателя – 5,4 куб. м на 1 человека в месяц;

газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 куб. м на 1 человека в месяц.

индивидуальное отопление – 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Есть и ограничения по доходу семьи. Максимальная его величина рассчитывается следующим образом: размер месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица (на 1 января отчетного налогового года) умножается на коэффициент 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен. То есть, в 2023 году среднемесячный доход в семье льготника не должен превышать 3760 грн на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить субсидию даже при задолженности. К слову, в Украине нельзя одновременно получать и льготу, и субсидию на коммуналку – нужно выбрать что-то одно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!