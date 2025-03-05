Украинцы могут платить за свет на 30% меньше: что нужно для этого сделать

Украинцы могут снизить затраты на электроэнергию на 20-30%, если будут выключать свет и электроприборы, когда они не используются, и будут избегать использования мощных приборов во время пиковой нагрузки. Это не только снизит суммы в платежках, но и поможет поддержать стабильную работу энергосистемы страны.

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Об этом пишет Правительство online. В связи с повышенными ценами на энергоресурсы, такая экономия может стать существенной финансовой поддержкой для многих семей. Вот несколько простых шагов, которые может сделать каждый:

выключение света и электроприборов;

Один из наиболее очевидных и эффективных способов сэкономить электроэнергию – это выключать свет при выходе из комнаты. Это касается не только ламп, но и бытовых приборов, которые часто остаются включенными без надобности, таких как телевизоры, зарядные устройства и другие электрические приборы. Важно помнить, что даже небольшие устройства, оставленные включенными, потребляют электричество, что в результате увеличивает счета.

рациональное использование мощных электроприборов;

Один из самых больших потребителей электроэнергии – это мощные приборы, такие как бойлеры, стиральные машины, обогреватели и кондиционеры. Они значительно увеличивают потребление в часы пиковой нагрузки (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00), когда энергосистема работает на грани. Учитывая это, старайтесь избегать одновременного включения нескольких таких устройств. Если это невозможно, переносите их использование на менее нагруженные часы, например, на ночное или дневное время, когда потребление энергии меньше.

использование энергоэффективных режимов;

Многие современные бытовые приборы имеют специальные энергоэффективные режимы. Использование таких настроек позволяет снижать уровень потребляемой электроэнергии, сохраняя их эффективность. Например, стиральные и посудомоечные машины имеют режимы с низким потреблением энергии, которые значительно снижают затраты без ущерба для результата. Переход на энергоэффективные режимы – это один из простых и действенных способов сбережения.

правильное использование терморегуляции;

Обогреватели и кондиционеры – важные бытовые приборы, которые могут существенно увеличить расход электроэнергии. Вместо того, чтобы постоянно регулировать температуру в комнате с помощью кондиционера или обогревателя, старайтесь оптимизировать тепловые потери через окна и двери. Установка терморегуляторов или программируемых термостатов может помочь сэкономить энергию, автоматически поддерживая комфортную температуру только когда это необходимо.

использование дневного и ночного времени;

Переносить энергоемкие дела на выходные или дневные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше, является еще одним полезным шагом к экономии. К примеру, стирать или готовить еду в часы низкой нагрузки, с 12:00 до 16:00, можно не только уменьшить счета, но и помочь энергетической системе избегать перегрузки в критические часы.

переход на альтернативные источники энергии;

Для тех, кто имеет такую возможность, следует задуматься над использованием солнечных панелей или других альтернативных источников энергии. Это не только помогает снизить затраты на электроэнергию, но и уменьшает зависимость от централизованной энергосистемы, что может быть особенно важно в условиях войны.

дополнительные меры по сохранению энергии;

Помимо привычных методов, можно применять и другие способы для сохранения тепла в доме. Например, утепление здания, использование энергосберегающих окон, уплотнение дверей и окон – все эти меры помогут значительно снизить потери тепла и, соответственно, снизить потребление энергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство переписало правила назначения субсидий. Это должно облегчить условия предоставления помощи от государства на оплату коммунальных услуг и аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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