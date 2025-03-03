В Украине начали назначать субсидии по-новому: как изменились правила

Украинское правительство переписало правила назначения субсидий. Это должно облегчить условия предоставления помощи от государства на оплату коммунальных услуг и аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Изменения вступили в силу с 1 марта – в частности, они касаются ряда технических ошибок, которые мешали получить субсидии. Новые условия были приняты на заседании Кабмина 28 февраля.

В частности, это позволит получить субсидию на оплату коммунальных услуг людям, которые не смогли сделать это из-за несвоевременного представления сведений поставщиками услуг. Украинцы, оказавшиеся в такой ситуации , смогут самостоятельно предоставить Пенсионному фонду сведения для назначения выплаты. В Кабмине отметили, что это часто происходит с людьми, живущими в ОСМД, поскольку предоставлятели им предоставляли информацию с задержкой или вообще не подали.

Также в марте расширили перечень территорий, на которых ВПЛ могут получать компенсации по найму жилья – теперь субсидию смогут получать внутренне перемещенные лица в Харькове и Сумах. В общем, помощь предоставляется по всей территории Украины, кроме:

территорий, где ведутся активные боевые действия ;

; временно оккупированные территории Украины.

Переселенцы могут получать две субсидии одновременно. Но для этого нужно иметь официальный договор аренды жилья и отвечать критериям государственной поддержки:

потеряли жилье из-за войны;

переехали из зоны боевых действий;

нет другого жилья на подконтрольной территории;

кроме того, арендатор и арендодатель не могут являться родственниками, а также арендатор не должен получать другие выплаты на жилье.

Как переселенцам получить субсидию на аренду жилья

Чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ необходимо заключить типовой договор найма жилья, предоставить документы о статусе ВПЛ и арендном жилье и подать заявление. Этот договор позволяет не только оформить государственную помощь, но и защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

Такой договор действует в качестве защиты переселенцев от рисков, которые могут возникнуть при аренде жилья. А именно:

предотвращение неожиданного повышения арендной платы; юридическая защита от внезапного выселения;

возможность официально оформить субсидию и получить помощь.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам могут отказать в предоставлении субсидии в случае наличия более 100 000 гривен на банковских счетах или собственности более одного жилого помещения. Отказ может быть также в случае значительных долгов по коммунальным услугам или по алиментам.

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