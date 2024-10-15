Украинцы активно ищут обогреватели на зиму: как изменились цены и сколько теперь стоят популярные модели
Украинцы с приходом первых осенних холодов массово задумались о покупке обогревателей. В октябре популярность соответствующего запроса в поисковой системе Google выросла практически вдвое. При этом цены на электрообогреватели с конца прошлого отопительного сезона практически не выросли, а некоторые варианты даже подешевели. Купить самый дешевый полноценный электрообогреватель можно от 1200 грн, мини-"уфо" – от 510 грн, а "дуйку" – от 428 грн.
OBOZ.UA поинтересовался стоимостью самых популярных среди украинцев моделей электрообогревателей наиболее распространенных типов. Это устройства разных производителей и с разными характеристиками, рассчитанные на разные площади обогрева, а потому ценовые категории тоже различаются.
Так, по данным портала для сравнения цен, стандартные электроконвекторы с 1 апреля по 15 октября 2024 года в большинстве своем подешевели. Среди самых популярных моделей наиболее существенное падение цены показал китайский SmartMi Convector Heater 1. Его стоимость упала более чем на 40%, в среднем до 2664 грн. Дешевле всего среди популярных моделей предлагают украинскую "Термию" – за 1671 грн, что на 4% дешевле, чем весной.
Подорожание масляных обогревателей при этом оказалось несущественным. С весны оно составило до 4% в зависимости от модели. Сильнее всего подорожали самые популярные обогреватели Gorenje и KUMTEL (на 4%). Однако прибор от Delonghi даже подешевел на 2%.
Настенные и напольные керамические инфракрасные панели не выбиваются из общей тенденции. Большинство популярных моделей показало рост цены на 2-6%. Обогреватель от VITALS при этом подешевел на 4% и оказался самым доступным из популярных вариантов – 1203 грн за панель.
Не стали особым исключением и инфракрасные обогреватели, которые в народе прозвали "уфо". Самая дешевая модель среди популярных у украинцев упала в цене на 6%, в среднем до 510 грн. Более мощные устройства стоят значительно дороже, однако их подорожание с весны не превышает 13-14%.
Тепловентиляторы, несмотря на то, что большинство популярных моделей в этой категории являются "бюджетными", оказались лидерами подорожания в процентом исчислении. В частности, наиболее покупаемая модель Electrolux с весны выросла в цене на 25%, до 1005 грн. При этом более дорогие "смарт"-варианты подешевели.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Кабинета министров, к середине октября к отопительному сезону в Украине уже готовы более 99% жилых домов. Т.е., подготовить осталось менее 1%. Также к 100% приближается готовность школ, детских садов и больниц.
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