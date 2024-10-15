Украинцы активно ищут обогреватели на зиму: как изменились цены и сколько теперь стоят популярные модели

Украинцы с приходом первых осенних холодов массово задумались о покупке обогревателей. В октябре популярность соответствующего запроса в поисковой системе Google выросла практически вдвое. При этом цены на электрообогреватели с конца прошлого отопительного сезона практически не выросли, а некоторые варианты даже подешевели. Купить самый дешевый полноценный электрообогреватель можно от 1200 грн, мини-"уфо" – от 510 грн, а "дуйку" – от 428 грн.

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OBOZ.UA поинтересовался стоимостью самых популярных среди украинцев моделей электрообогревателей наиболее распространенных типов. Это устройства разных производителей и с разными характеристиками, рассчитанные на разные площади обогрева, а потому ценовые категории тоже различаются.

Так, по данным портала для сравнения цен, стандартные электроконвекторы с 1 апреля по 15 октября 2024 года в большинстве своем подешевели. Среди самых популярных моделей наиболее существенное падение цены показал китайский SmartMi Convector Heater 1. Его стоимость упала более чем на 40%, в среднем до 2664 грн. Дешевле всего среди популярных моделей предлагают украинскую "Термию" – за 1671 грн, что на 4% дешевле, чем весной.

Модель Цена 01.04.2024 Цена 15.10.2024 Изменение стоимости Cooper&Hunter Domestic CH-1500 MD 2892 грн 3092 грн 7% Термия ЭВНА-1,5/230С2М 1735 грн 1671 грн -4% SmartMi Convector Heater 1 4719 грн 2664 грн -44% Ardesto CH-1500MOW 1945 грн 1864 грн -4% ASPIRA CH 7000 turbo 3005 грн 3071 грн 2%

Подорожание масляных обогревателей при этом оказалось несущественным. С весны оно составило до 4% в зависимости от модели. Сильнее всего подорожали самые популярные обогреватели Gorenje и KUMTEL (на 4%). Однако прибор от Delonghi даже подешевел на 2%.

Модель Цена 01.04.2024 Цена 15.10.2024 Изменение стоимости Gorenje OR2000E 3497 грн 3621 грн 4% KUMTEL KUM-1240S 3619 грн 3776 грн 4% Delonghi TRRS1225 5304 грн 5217 грн -2% Термия Н1125 2812 грн 2861 грн 2% Vinga VOH-011XF1 1958 грн 1980 грн 1%

Настенные и напольные керамические инфракрасные панели не выбиваются из общей тенденции. Большинство популярных моделей показало рост цены на 2-6%. Обогреватель от VITALS при этом подешевел на 4% и оказался самым доступным из популярных вариантов – 1203 грн за панель.

Модель Цена 01.04.2024 Цена 15.10.2024 Изменение стоимости TEPLOCERAMIC TCM-RA750 4116 грн 4378 грн 6% AFRICA X550 4337 грн 4500 грн 4% VITALS CH-250sw 1251 грн 1203 грн -4% Emby CHT-500 2691 грн 2749 грн 2% Ardesto HCP-750RWTM 3751 грн 3870 грн 3%

Не стали особым исключением и инфракрасные обогреватели, которые в народе прозвали "уфо". Самая дешевая модель среди популярных у украинцев упала в цене на 6%, в среднем до 510 грн. Более мощные устройства стоят значительно дороже, однако их подорожание с весны не превышает 13-14%.

Модель Цена 01.04.2024 Цена 15.10.2024 Изменение стоимости UFO ECO Mini 1500 1326 грн 1363 грн 3% WetAir WQH-2010 545 грн 510 грн -6% UFO Star 2900 5874 грн 6379 грн 9% NEO Tools 90-114 998 грн 1140 грн 14% ERGO HI-2500 2125 грн 2399 грн 13%

Тепловентиляторы, несмотря на то, что большинство популярных моделей в этой категории являются "бюджетными", оказались лидерами подорожания в процентом исчислении. В частности, наиболее покупаемая модель Electrolux с весны выросла в цене на 25%, до 1005 грн. При этом более дорогие "смарт"-варианты подешевели.

Модель Цена 01.04.2024 Цена 15.10.2024 Изменение стоимости Electrolux EFH/S-1125 801 грн 1005м 25% SmartMi Electric Heater (ZNNFJ07ZM) 5066 грн 4932 грн -3% Edler EDHT-8840 406 грн 428 грн 5% Esperanza Gobi (EHH001) 456 грн 513 грн 13% ERGO FHC 2015 837 грн 882 грн 5%

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Кабинета министров, к середине октября к отопительному сезону в Украине уже готовы более 99% жилых домов. Т.е., подготовить осталось менее 1%. Также к 100% приближается готовность школ, детских садов и больниц.

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