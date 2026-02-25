Украинцы должны завести новую привычку: названы критические для энергетики часы

Наиболее критическими для энергосистемы являются часы с 7:00 до 9:00 и особенно с 17:00 до 21:00, когда потребление электроэнергии достигает максимума. В это время украинцев призывают не включать одновременно мощные приборы и переносить энергоемкие процессы на период после 21:00.

Об этом рассказали в "Полтаваоблэнерго". Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной, несмотря на все меры по восстановлению и балансировке сети.

При таких условиях ключевую роль играет не только работа энергетиков, но и ответственное потребление электроэнергии каждым домохозяйством. Специалисты отмечают, что в течение суток есть критические часы, когда нагрузка на сеть возрастает до максимума. Именно в эти периоды любое превышение потребления может привести к аварийным отключениям или усилению ограничений. Энергетики определили два временных промежутка, когда потребление электроэнергии является самым высоким:

утром, с 7:00 до 9:00, когда люди массово просыпаются, готовятся к работе и учебе;

когда люди массово просыпаются, готовятся к работе и учебе; вечером, с 17:00 до 21:00, когда большинство возвращается домой, готовит еду и пользуется бытовой техникой.

Именно эти часы считаются критическими для стабильной работы энергосистемы. Наибольшая нагрузка фиксируется в вечернее время. В период с 17:00 до 21:00 одновременно включается большое количество мощных электроприборов. Когда электрочайник, микроволновая печь, электроплита и стиральная машина работают параллельно, это создает значительную перегрузку сети.

Энергетики предостерегают, что даже в пределах одной квартиры или дома такая одновременная работа техники может вызвать локальные проблемы, а в масштабах района – аварийные отключения. Чтобы уменьшить нагрузку в критические часы, рекомендуется:

не включать одновременно несколько мощных приборов в пиковое время;

перенести работу стиральной и посудомоечной машин на ночной период;

по возможности пользоваться электроплитами, бойлерами и обогревателями после 21:00;

планировать энергоемкие бытовые дела заранее.

Такие простые действия помогают удерживать баланс в сети и уменьшают риск длительных отключений. Каждый перенесенный цикл стирки или выключенный лишний прибор в пиковые часы помогает избежать перегрузок и сохранить свет для больниц, критической инфраструктуры и жилых домов.

