Украинцу увеличили платежку за газ на 71 тысячу: за какое нарушение придется платить огромную сумму

Славянский горрайонный суд Донецкой области обязал клиента местного поставщика газа доплатить 71,7 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, мужчина мог вмешаться в работу газового счетчика, пломба была повреждена, поэтому после проверки ему доначислили за газ десятки тысяч гривен.

Об этом говорится в решении по делу №243/2526/24. "Взыскать... задолженность за природный газ в сумме 71 741,81 грн", – говорится в судебном решении.

Так, при проверке целостности пломбирования входного крана по адресу ответчика, при визуальном осмотре работниками Славянского УГГ выявлено несанкционированное самовольное восстановление газопотребления, о чем составлен акт обследования потребителя и акт о нарушении № 777 (XXI-1200).

"Проведено доначисление объемов природного газа, определяемое по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя за период со дня прекращения газоснабжения (или в случае осуществления предварительной проверки отключенного состояния со дня такой проверки) подтверждаться соответствующим актом проверки)", – говорится в материале дела.

Как проводится поверка счетчиков газа?

Облгаз обязан проинформировать потребителя не позднее, чем за месяц до наступления срока проведения периодической поверки. Обычно это делается письмом.

После этого потребитель обязуется предоставить представителям облгаза доступ к счетчику. Перед тем, как пускать газовщиков в квартиру, нужно проверить их служебные удостоверения. Это поможет уберечься от преступников.

Если потребитель не пустит газовщиков, он рискует потерять возможность платить за газ по счетчику. В таких случаях режим начисления изменяют на нормы, а они значительно выше привычных объемов потребления (от 9,8 до 23,6 кубов на человека в месяц, в зависимости от установленного оборудования).

Кроме того, в случае недопуска облгаз составляет акт о нарушении. В нем под личную подпись потребителя предупреждают о последствиях. Если акт не подписать, санкции все равно будут действовать (документ за потребителя подпишут уполномоченные лица).

В ходе самой поверки счетчик демонтируют исключительно в присутствии потребителя. Последний имеет полное право фиксировать действия газовщиков на фото или видео.

До начала демонтажа счетчика представитель облгаза должен осмотреть прибор. В частности, проверяется отсутствие механических повреждений и признаков стороннего вмешательства в работу прибора. Также проверяют наличие и целостность пломб и состояние соединений.

Результаты осмотра и текущие показания счетчика фиксируются в акте о демонтаже. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у потребителя.

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