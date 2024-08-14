Украинцу после проверки газового счетчики начислили штраф почти в полмиллиона гривен: за что накажут

Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск "Газораспределительных сетей" и обязал их клиента доплатить за газ 462,9 тыс. грн. Кроме того, еще около 7 тыс. грн придется заплатить в качестве компенсации судебного сбора.

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Об этом говорится в решении суда по делу 619/3695/24. В материалах дела говорится, что украинцу по долгу отключили газ. Он не имел права подключать газ, о чем был предупрежден. "Произведено отключение газопотребляющих приборов абонента путем отключения сваркой вследствие существования долга. Ответчик был сообщен, что несет ответственность за сохранность и целостность пломб и в случае самовольного восстановления газоснабжения по лицевому счету владельца будет осуществлен доначисление", – говорится в решении суда.

Однако несколько лет спустя оказалось, что украинец самовольно подключился к газу. Работники "Газораспределительные сети Украины" при обследовании крана к счетчику обнаружили отверстие диаметром 10 мм с резьбой в районе стойки, на которой держался газопровод, о чем составлен акт о нарушении №000636. Сотрудники газовой компании провели доначисление газа в размере 462 953 грн, о чем ответчику было направлено письмо-требование о погашении задолженности.

Суд рассмотрел иск и решил удовлетворить его. "Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" в лице Харьковского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" удовлетворить полностью. Взыскать задолженность за доначисленный объем природного газа в сумме 462953,02 грн. пятьсот пятьдесят три гривны 02 копейки)", – говорится в решении суда.

Отметим, украинцам могут доначислить объем использованного газа за ряд нарушений. Например:

если нарушена пломба;

если счетчик не работает;

если в ходе экспертизы доказано, что в работу счетчика вмешивались;

если к газу было самопроизвольное подключение к счетчику (т.е. часть объема газа не учитывалась);

если газ отключили за долги, а затем произошло самопроизвольное подключение.

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