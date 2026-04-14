Украинцев просят включать мощную электротехнику 4 часа: что известно об отключении света 15 апреля
Завтра, 15 апреля, в Украине не будут вводить никаких ограничений на потребление электроэнергии. В частности не предусмотрено ни почасовых отключений для населения, ни ограничений мощности для бизнеса и промышленности.
Об этом сообщили в"Укрэнерго". В то же время энергетики советуют потребителям рационально пользоваться электроэнергией, в частности:
- переносить энергоемкие приборы и работы на дневной период, когда солнечные станции работают эффективно – с 10:00 до 16:00 ;
- экономно использовать нагрузки в вечерний пик – с 18:00 до 22:00.
В то же время ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций. Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.
