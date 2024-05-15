Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным отключениям электроэнергии

"Укрэнерго" 14 и 15 мая вводило аварийные отключения света по всей стране – причем впервые за длительное время от тока отключали бытовых потребителей. Причина – значительный дефицит мощности из-за похолодания. И хотя отключения были кратковременными (к примеру, 15 мая действовали лишь с 6:40 до 9:00 утра), они напоминают украинцам: масштабные блэкауты не исключены. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Введения графиков отключений избежать не удастся

В общем, по прогнозам, летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При наихудшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности, в связи с чем вынуждена покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров (по данным энергетиков, по состоянию на январь-2022 общая мощность украинских электростанций составляла 34 ГВт). При этом власти намерены развивать децентрализованную генерацию, чтобы минимизировать последствия от российских ударов России.

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