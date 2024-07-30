Украинцам советуют не расслабляться: энергетики озвучили планы касательно отключений света 31 июля

В Украине 31 июля снова не ожидается отключений электроэнергии. Планы энергетиков могут измениться, если потребители не будут экономить свет. В таком случае графики могут вернуть.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Также энергетики просят включать мощные электроприборы только днем. Речь идет о промежутке с 11:00 до 15:00 часов.

Как уже объясняли в "Укрэнерго", 30 июля стало первым днем этого месяца, в который стало возможным не отключать электроэнергию. "Причина улучшения ситуации – в системе стало больше энергии благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях, а потребление снизилось из-за похолодания", – говорилось в сообщении.

Кроме того, наилучшая ситуация в украинской энергосистеме сейчас наблюдается именно в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Собственно, из-за этого украинцев просят перенести пользование энергоемкими приборами именно на эти часы.

Отключения света вернутся: когда ждать

В "Укрэнерго" подсчитали: при отсутствии массированных атак, дни без отключений вероятны в течение августа-октября. В то же время и в этот период не исключаются ограничения потребления света в вечерние часы.

Уже с середины осени ситуация начнет меняться. По словам экспертов, реальная обстановка с отключениями будет зависеть как от наличия или отсутствия новых успешных атак РФ на энергетику, так и от погодных условий.

А зимой ситуация со светом точно значительно ухудшится, уверены эксперты. Может повториться сценарий большей части июля, когда отключения продолжались по 7 часов, а время со светом ограничивалось 4-6 часами в сутки.

В частности, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что отключений света станет значительно меньше с августа по октябрь. Однако уже после ноября продолжительность ограничений может быть на уровне июля из-за низких температур.

И этот прогноз действителен при отсутствии новых существенных разрушений энергообъектов. Если РФ продолжит успешные массированные атаки по энергетике Украины ситуация может оказаться еще сложнее.

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук также уверен, что зимой электроэнергии украинским потребителям не хватит. "К сожалению, снова будет дефицит 4-5 ГВт. Однако из-за особенностей функционирования энергосистемы зимой отключений будет, вероятно, больше", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 августа 2024 украинцам автоматически пересчитают субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Отдельные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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