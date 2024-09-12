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Украинцев предупредили о самом сложном отопительном сезоне за время большой войны: что нужно успеть сделать

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
4,2 т.
Украинцев предупредили о самом сложном отопительном сезоне за время большой войны

Грядущий отопительный сезон станет самым сложным за все время полномасштабной войны. Причина – потеря 9ГВт мощностей из-за российских атак, что превышает объем всей подконтрольной Украине атомной генерации. При этом работы по подготовке страны к зиме еще достаточно.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: попытки врага уничтожить энергетику продолжаются. В связи с чем до наступления холодов Украине нужно:

  • Завершить ремонтно-профилактическую кампанию, "ведь до весны придется использовать по максимуму имеющиеся у нас мощности".
  • Попытаться успеть завершить восстановление тех поврежденных мощностей, где это целесообразно, возможно и реально сделать.
  • Ускорить строительство защитных сооружений на объектах энергетики.

"Хотя надо понимать, что защита I и II уровня более или менее работает против падающих обломков, а не против прямого попадания ракеты – для уменьшения этой угрозы нет других решений, кроме увеличения количества средств ПВО и боекомплекта для них, и это очень сложная задача, учитывая постепенное исчерпание возможностей наших партнеров", – объяснил нардеп.

  • Подготовить и защитить запасы оборудования и оборудования для оперативной замены/восстановления поврежденного.
  • Усилить автономность как можно большего количества объектов, "прежде всего социального назначения".
  • Активнее строить "распределенную генерацию".

Кроме того, отметил Гетманцев, нужно ускорять принятие решений по заявкам на установку разного энергетического оборудования – в рамках программ доступных кредитов. В частности, дизельных и бензиновых генераторов, а также газопоршневых когенерационных установок.

"В июне-августе одобрены заявки на финансирование на общую сумму 5,8 млрд грн, за счет чего планируется создать 97,4 мВт мощности. …Однако общая сумма заявок (их подано около 2 тысяч) в 8 раз больше – на 46,4 млрд грн, и принятие решений по ним нужно ускорять", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о Киеве, Харькове, Одессе.

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