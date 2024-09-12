Украинцев предупредили о самом сложном отопительном сезоне за время большой войны: что нужно успеть сделать
Грядущий отопительный сезон станет самым сложным за все время полномасштабной войны. Причина – потеря 9ГВт мощностей из-за российских атак, что превышает объем всей подконтрольной Украине атомной генерации. При этом работы по подготовке страны к зиме еще достаточно.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: попытки врага уничтожить энергетику продолжаются. В связи с чем до наступления холодов Украине нужно:
- Завершить ремонтно-профилактическую кампанию, "ведь до весны придется использовать по максимуму имеющиеся у нас мощности".
- Попытаться успеть завершить восстановление тех поврежденных мощностей, где это целесообразно, возможно и реально сделать.
- Ускорить строительство защитных сооружений на объектах энергетики.
"Хотя надо понимать, что защита I и II уровня более или менее работает против падающих обломков, а не против прямого попадания ракеты – для уменьшения этой угрозы нет других решений, кроме увеличения количества средств ПВО и боекомплекта для них, и это очень сложная задача, учитывая постепенное исчерпание возможностей наших партнеров", – объяснил нардеп.
- Подготовить и защитить запасы оборудования и оборудования для оперативной замены/восстановления поврежденного.
- Усилить автономность как можно большего количества объектов, "прежде всего социального назначения".
- Активнее строить "распределенную генерацию".
Кроме того, отметил Гетманцев, нужно ускорять принятие решений по заявкам на установку разного энергетического оборудования – в рамках программ доступных кредитов. В частности, дизельных и бензиновых генераторов, а также газопоршневых когенерационных установок.
"В июне-августе одобрены заявки на финансирование на общую сумму 5,8 млрд грн, за счет чего планируется создать 97,4 мВт мощности. …Однако общая сумма заявок (их подано около 2 тысяч) в 8 раз больше – на 46,4 млрд грн, и принятие решений по ним нужно ускорять", – констатировал нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о Киеве, Харькове, Одессе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!