Украинцев предупредили о самом сложном отопительном сезоне за время большой войны: что нужно успеть сделать

Грядущий отопительный сезон станет самым сложным за все время полномасштабной войны. Причина – потеря 9ГВт мощностей из-за российских атак, что превышает объем всей подконтрольной Украине атомной генерации. При этом работы по подготовке страны к зиме еще достаточно.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: попытки врага уничтожить энергетику продолжаются. В связи с чем до наступления холодов Украине нужно:

Завершить ремонтно-профилактическую кампанию, "ведь до весны придется использовать по максимуму имеющиеся у нас мощности".

Попытаться успеть завершить восстановление тех поврежденных мощностей, где это целесообразно, возможно и реально сделать.

Ускорить строительство защитных сооружений на объектах энергетики.

"Хотя надо понимать, что защита I и II уровня более или менее работает против падающих обломков, а не против прямого попадания ракеты – для уменьшения этой угрозы нет других решений, кроме увеличения количества средств ПВО и боекомплекта для них, и это очень сложная задача, учитывая постепенное исчерпание возможностей наших партнеров", – объяснил нардеп.

Подготовить и защитить запасы оборудования и оборудования для оперативной замены/восстановления поврежденного.

Усилить автономность как можно большего количества объектов, "прежде всего социального назначения".

Активнее строить "распределенную генерацию".

Кроме того, отметил Гетманцев, нужно ускорять принятие решений по заявкам на установку разного энергетического оборудования – в рамках программ доступных кредитов. В частности, дизельных и бензиновых генераторов, а также газопоршневых когенерационных установок.

"В июне-августе одобрены заявки на финансирование на общую сумму 5,8 млрд грн, за счет чего планируется создать 97,4 мВт мощности. …Однако общая сумма заявок (их подано около 2 тысяч) в 8 раз больше – на 46,4 млрд грн, и принятие решений по ним нужно ускорять", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о Киеве, Харькове, Одессе.

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