Украинцам "запретили" включать мощную технику в течение 4 часов: какая ситуация в энергетике будет 16 апреля
В Украине на 16 апреля не планируют применять ограничения электроснабжения как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. В то же время украинцев призывают не включать мощные электроприборы с 18 до 22 часов.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Так, по данным энергетиков, в четверг не прогнозируется применение мер ограничения потребления электроэнергии.
В то же время украинцев призывают ответственно пользоваться электроэнергией, чтобы избежать перегрузок в системе. В частности энергетики советуют:
- переносить энергоемкие дела на дневное время — с 10:00 до 16:00;
- экономно потреблять электроэнергию в пиковые вечерние часы — с 18:00 до 22:00.
Такие рекомендации остаются актуальными даже при отсутствии отключений, ведь помогают сохранять стабильность энергосистемы.
Как узнать графики отключений в своей области
В то же время ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций. Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.
В случае изменений информацию о возможных отключениях следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:
Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций и своевременного завершения ремонтов на АЭС.
