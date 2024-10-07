Украинцам выплатят деньги на коммуналку во время отопительного сезона: как получить помощь

Украинцы из уязвимых групп населения могут получить субсидию от государства для оплаты коммунальных услуг. Тем, кто раньше его не получал и некоторым другим категориям населения придется самостоятельно обращаться за назначением помощи и предоставить необходимый пакет документов.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В организации отметили, что личное обращение необходимо от граждан, которые:

не были получателями этой помощи от государства и только планируют его получить.

получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

имели задолженность, которую удалось погасить или оформить договор реструктуризации.

Для назначения субсидии предоставляются заявление и декларация (оба документа можно скачать на сайте ПФУ). Но в зависимости от обстоятельств и при необходимости могут быть предоставлены и другие документы.

Существует несколько способов подать документы на назначение субсидии. В частности:

лично: обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам территориальных общин;

написать по почте в адрес территориального органа Фонда

в адрес территориального органа Фонда онлайн: на сайте ПФУ, мобильного приложения "Пенсионный фонд" или на портале государственных услуг Дія.

Также есть разница в объеме выплаты в зависимости от даты подачи документов. Следует учитывать, что, если подать документы в этот период:

1 октября – 30 ноября (включительно) – субсидия назначается с начала отопительного периода;

– субсидия назначается с начала отопительного периода; начиная с 1 декабря – с того месяца, в котором состоялось обращение.

Но вот заявление и право на назначение жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо подается до конца календарного года, то есть до 31 декабря. Кроме того, существует два варианта обращения:

упрощенное заявление (рекомендованное ПФУ) – в нем указывается минимальный набор данных, а остальную информацию для установления права и расчета субсидии Пенсионный фонд собирает самостоятельно из официальных источников информации, благодаря цифровым обменам;

– в нем указывается минимальный набор данных, а остальную информацию для установления права и расчета субсидии Пенсионный фонд собирает самостоятельно из официальных источников информации, благодаря цифровым обменам; полный пакет документов – включает заявление, декларацию и копии необходимых документов, которые могут быть недоступны ПФУ (например, учитывая банковскую или медицинскую тайну). Это нужно для тех, кто претендует на субсидию в виде исключения и имеет сложные обстоятельства жизни.

Как уже сообщал OBOZ.UA, участники боевых действий имеют право на 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги, включая проживающих в общежитиях, при условии правильного оформления документов в Пенсионном фонде (ПФУ). Также всем гражданам доступны субсидии, которые нужно оформить до конца ноября для получения помощи на весь отопительный сезон.

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