Украинцам массово внедрили жесткие графики: эксперты рассказали, станет ли легче и когда ждать перемен

В Украине сейчас отключения электроэнергии длятся до 14 часов в сутки, но прогнозируется их уменьшение до 6-8 часов в ближайшие недели. Все зависит от уровня повреждений и скорости обновления энергосистемы.

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По словам эксперта по энергетике Юрия Корольчука, нынешняя ситуация остается сложной, особенно в областях, которые получили серьезные повреждения. "Сейчас во многих регионах украинцы сталкиваются с отключениями продолжительностью до 14 часов в сутки. Это обусловлено большими повреждениями инфраструктуры после последних атак, в частности во Львовской, Житомирской и Винницкой областях", – пояснил Корольчук.

По словам Корольчука, несмотря на нынешнюю сложность, ситуация может улучшиться в ближайшие недели. Восстановительные работы продолжаются, и ожидается постепенное возвращение к более сбалансированным графикам.

"Можем вернуться и возвращаемся к графикам отключения электроэнергии, но они просто будут более длительными. Если до этих новых ударов отключения составляли 3-4 часа в сутки, то сейчас они могут возрасти до 6-8 часов. Это зависит от региона и уровня повреждений", – отметил эксперт.

Корольчук также добавил, что удары часто направлены на подстанции, которые трудно быстро восстановить, но работа над этим продолжается. Одной из причин длительных отключений являются атаки на системы закачки и подъема газа в подземных хранилищах, обеспечивающих работу энергетических объектов.

"Это удары, похожие на те, что мы видели в апреле и мае этого года. Они значительно усложняют поддержание стабильности, поскольку проектная мощность системы до сих пор не восстановлена", – пояснил Юрий Корольчук.

Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры. Особое внимание уделяется балансировке нагрузки через введение графиков отключений.

Оперативность обновления зависит также от доступа к необходимым материалам и запасам энергоресурсов. Однако главным фактором остается интенсивность последующих атак.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, отключения света будут происходить по графикам, которые будут составляться и обнародоваться Министерством энергетики Украины, "Укрэнерго" и операторами систем распределения.

"Высока вероятность того, что в течение зимы время от времени мы будем сталкиваться с такими отключениями, с которыми мы имеем дело сейчас. То есть от 4 до 8 часов света не будет по графику", – отметил Рябцев.

Несмотря на это, эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация в энергосистеме не критична. "Сказать, что у нас сейчас высока вероятность, что все плохо, все пропало и нужно привыкать к длительным отключениям, я не могу", – добавил он.

28 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив 188 средств воздушного нападения. Силами ПВО удалось сбить 79 ракет и 35 ударных дронов типа Shahed. Вражеские беспилотники, преодолевшие ПВО, локально повредили энергетическую инфраструктуру в некоторых регионах, что усугубляет потребность в режиме экономии электроэнергии.

На фоне ракетных атак украинская энергосистема продолжает функционировать, хотя и остается уязвимой к массовым обстрелам. По словам Рябцева, выключение света – это мера предосторожности, направленная на поддержание стабильности системы и избегание масштабных аварий. "Выключения на несколько часов позволяют сохранить баланс в энергосистеме, избежать перегрузок и обеспечить всех потребителей электроэнергией хотя бы на большую часть суток", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключениях света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к павербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.

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