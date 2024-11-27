Интернет будет работать даже без света: министр дал совет украинцам по Wi-Fi

В Украине при отключении света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к повербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг/

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, позволяющий значительно снизить энергопотребление устройств.

Благодаря этому сеть может функционировать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.

Как проверить, доступна ли эта технология в вашем доме

Минцифра совместно еще с одним проектом создала карту интернета во время обесточений. Она содержит информацию о провайдерах, предоставляющих услуги xPON, стоимости подключения и контактных номерах. Если в вашем доме нет xPON, проверьте, доступен ли этот сервис в соседних домах и обратитесь к соответствующему провайдеру.

Что делать с мобильным интернетом

В отличие от домашнего интернета, для мобильных сетей универсального решения, подобного xPON, пока не существует. Однако Минцифра работает вместе с мобильными операторами, чтобы обеспечить бесперебойную связь при обесточивании. Для улучшения работы мобильной связи при обесточивании важно активное участие пользователей. Вот несколько советов:

поддерживайте заряженными ваши гаджеты и павербанки;

используйте национальный роуминг, если сеть временно недоступна;

избегайте перегрузки сети, используя интернет только для важнейших задач при отключении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинскую железную дорогу планируют оборудовать доступом в беспроводной интернет. Вслед за скоростными поездами Интерсити связь со Всемирной паутиной появится в обычных поездах ночного сообщения. Их начнут подключать к Wi-Fi уже в следующем году.

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