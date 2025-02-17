Украинцам существенно повысили коммунальные тарифы: на какую услугу больше всего

В Украине ощутимо подорожала коммуналка. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Больше всего – на электроэнергию, стоимость которой выросла сразу на 63,6%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,3%.

Стоимость уборки мусора выросла на 9,6%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 4,2%. Кроме того:

тарифы водоснабжение выросли на 0,7%;

на услуги канализации – на 0,6%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию

В то же время двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д, следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

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