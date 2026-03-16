Украинцам советуют перенести потребление электроэнергии: какой будет ситуация с отключениями 17 марта
Во вторник, 17 марта, в Украине не планируется отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Зато для промышленности во всех регионах будут действовать ограничения электроснабжения в вечерние часы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причиной ограничений названо повреждение энергетической инфраструктуры в результате предыдущих российских атак на энергосистему.
Режим ограничений на 17 марта
- Графики ограничения мощности для промышленных потребителей без полного отключения во всех регионах Украины – с 17:00 до 22:00.
В то же время энергетики предупредили, что в течение дня графики могут корректироваться из-за изменений в работе энергосистемы. Кроме того, они советуют перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00, когда нагрузка на энергосистему меньше, а также потреблять ее экономно.
Впрочем, ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому актуальную информацию об отключении в своем регионе следует проверять на официальных страницах облэнерго.
Где узнавать об отключениях
Следует учитывать, что, кроме стабилизационных отключений, могут случиться непредвиденные ситуации в локальной электросети, что влечет за собой временные ограничения подачи тока. Узнать о ситуации можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров отменил требование для крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.
