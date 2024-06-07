Украинцам пообещали больше часов со светом: Минэнерго объявило о новых графиках отключений

В Украине с субботы, 8 июня, введут новый порядок применения почасовых графиков отключений электроэнергии. Работать он будет в тестовом режиме. Сами по себе графики – таблицы для бытовых потребителей – пока не изменятся. Новые правила касаются распределения лимитов потребления тока по областям. В перспективе это может привести к тому, что свет будут реже отключать в т.н. "серых зонах", то есть часов с электроэнергией станет больше.

О новшествах рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время часа вопросов в к правительству в Верховной Раде. По его словам, ситуация с отключениями для граждан может улучшиться.

"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом , чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", – сказал Власенко.

Кроме того, как сообщал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в ночь на 8 июня также выйдет из ремонта энергоблок одной из АЭС. Это временно уменьшит дефицит в энергосистеме.

По словам Кудрицкого, графики не исчезнут, но станут мягче. "Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем во всей энергосистеме", — сказал Кудрицкий.

Напомним, в ряде регионов, в т.ч. в Киеве, графики отключений света разбиты на три зоны. В таблице они обозначены цветами:

белый – свет есть;

– свет есть; темно-серый – света нет гарантированное отключение при условии действия лимитов);

– света нет гарантированное отключение при условии действия лимитов); светло-серый – возможные отключения ("серая зона", именно этих отключений может стать меньше).

Как сообщал OBOZ.UA Украине 7 июня отключения электроэнергии введены на полные сутки. При этом они могут быть менее жесткими, чем в предыдущие дни.

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