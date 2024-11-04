Украинцам раздадут деньги на аренду жилья: кто получит помощь от государства

Недавно Кабинет министров принял постановление, которым ввел новый инструмент поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – субсидию на аренду жилья. Ее получат семьи, имеющие небольшой доход и предстающие перед трудностями с наймом жилья.

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Это объяснили в Министерстве социальной политики Украины. В учреждении отметили, что на субсидию на аренду жилья для ВПЛ могут рассчитывать только те семьи, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов, а если доходы семьи меньше 2 прожиточных минимумов (т.е. 5840 грн) на человека, то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

"Назначение таких субсидий начнется с середины января 2025 года. Мы дополнительно уведомим о начале приема заявлений на назначение этого вида поддержки", – подчеркнули в Минсоце.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: подробности

Как и жилищно-коммунальные субсидии, субсидия на аренду жилья будет назначаться Пенсионным фондом Украины. Получать субсидию на аренду жилья можно будет одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Следовательно, семьи ВПЛ, нуждающиеся в поддержке в аренде жилья, смогут обращаться за назначением субсидии на аренду, начиная с середины января 2025 года. Минсоцполитики дополнительно уведомит граждан о начале приема заявлений на назначение этого вида поддержки.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер субсидии будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Поскольку стоимость аренды существенно отличается в разных регионах, а также в крупных городах и небольших населенных пунктах, это будет учитываться при определении размера субсидии на аренду жилья (через коэффициенты стоимости жилья в разных регионах, утвержденных постановлением).

Чтобы ВПЛ, арендующие жилье, имели предсказуемость и защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды, субсидия на аренду будет назначаться при наличии арендного договора. Типичный договор на аренду можно получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

Чтобы стимулировать арендодателей заключать официальные договоры о найме жилья с семьями ВПЛ, государство будет компенсировать для арендодателя стоимость налогов, уплаченных с дохода, полученного из аренды (в сумме, пропорциональной размеру субсидии).

Как уже сообщал OBOZ.UA, субсидию на аренду могут получить жители 9 регионов. Программа работает в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

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