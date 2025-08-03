Украинцам назвали тариф на свет с 1 октября: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

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Соответствующее решение принял Кабмин. Зафиксировав его постановлением № 480 от 29.04.2025.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной подачей горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

А те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

Сколько будет стоить газ

В то же время, клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства. ...Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Таким образом, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при оплате услуг за распределение газа очень важно заполнять свои данные. Ведь если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировать и зачислить на лицевой счет абонента. Т.е., плату могут не засчитать.

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