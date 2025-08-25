Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: зачем это нужно
Юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.
Об этом говорится в материале "На пенсии". В нем объясняется: несмотря на то, что исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.
"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в сообщении.
В целом же, констатируют авторы материала, сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу в ряде случаев. В частности:
- При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.
- При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.
- При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.
Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. Однако, отмечается, в случае возникновения споров лучше обратиться за выписками в банк – и получить их в распечатанном виде с:
- Подписью.
- Печатью банковского учреждения.
Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор
Вместе с тем, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха – сигнализатор газа. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.
Как рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", сигнализатор реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. После этого, отмечается, устройство:
- В автоматическом режиме перекрывает подачу газа.
- Активирует вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления.
Впрочем, подчеркивается, такие функции предусмотрены лишь у некоторых моделей.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ныне в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в сентябре и октябре). После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.
