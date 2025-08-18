Озвучен тариф на свет в Украине с 1 октября: сколько будет стоить 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре). После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

Видео дня

Действие же текущего тарифа должно было закончиться 30 апреля. Однако Кабмин своим решением продлил его на 6 месяцев.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в постановлении № 480 от 29.04.2025.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной подачей горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Будут ли повышать тариф на свет

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии, ведь он испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ...Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли на 2,4%. Впрочем, не все. Так, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!