Украинцам проверяют счетчики электроэнергии: могут ли вписать лишние киловатты

При контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии контроллеры не завышают данные прибора. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там объяснили: это приносит пользу и самим потребителям – поскольку таким образом поставщик может найти ошибки в начислении объемов потребленного ресурса.

"Миф – контроллер завышает/придумывает данные счетчика. Правда – задача контролера состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если у потребителя все же возникли сомнения в данных, зафиксированных контроллером, он может оставить заявку на их повторное контрольное снятие. После чего вместе со специалистом:

следить за процессом;

проверить данные, которые тот внес в специальное приложение.

Как проходит контрольное снятие показаний счетчика электроэнергии

Как объяснили энергетики, при фиксации показателей контроллер выполняет две функции. В частности:

вносит данные в программу на смартфоне или планшете;

делает фото счетчика, загружаемого в систему для верификации показов.

Зачем проводят контрольное снятие показаний счетчика

Целью же контрольного снятия показателей, отметили энергетики, является их фиксация на счетчике потребителя. Делается это для того, чтобы потом специалисты энергокомпании могли сверить эти данные с теми, которые клиент передавал в последний раз.

"Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов. Если таковые были", – объяснили энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в октябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!