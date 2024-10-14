Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года: сколько нужно будет платить за свет

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в октябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку

В то же время, стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

В частности, рассказали в Госстате, после электроэнергии самый большой рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами. Они подорожали на 9,8%.

Тариф на уборку мусора увеличился на 5,1%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 4,4%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за газ украинцы заплатят за октябрь по старым тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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