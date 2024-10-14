Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года: сколько нужно будет платить за свет
В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в октябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.
Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:
- Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".
- Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.
В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку
В то же время, стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
В частности, рассказали в Госстате, после электроэнергии самый большой рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами. Они подорожали на 9,8%.
Тариф на уборку мусора увеличился на 5,1%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 4,4%.
Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за газ украинцы заплатят за октябрь по старым тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.
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