Украинцам продлили льготы на оплату коммуналки: кому именно и как их получить

В Украине в 2026 году продлили льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для определенных социально уязвимых категорий граждан. Получить льготы можно при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышает уровень, который дает право на налоговую социальную льготу.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства. Речь идет о социально уязвимых категориях граждан, для которых рост тарифов может стать серьезной финансовой нагрузкой.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива предоставляются не автоматически. Ключевое условие – среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать уровень дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Такой подход позволяет направить государственную поддержку именно тем, кто действительно в ней нуждается. Согласно разъяснениям ведомства, в 2026 году право на льготы сохраняется для таких категорий граждан:

уволенные с военной службы лица, которые получили инвалидность во время прохождения службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;

реабилитированные граждане, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий, а также пенсионеры из этой категории;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

жены или мужья умерших граждан, которые не женились во второй раз, если смерть связана с участием в ликвидации ядерных аварий или испытаниях;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, а также дети, рожденные в таких условиях;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026 году право на льготы на коммуналку сохраняется только при условии, если доход на одного человека в семье не превышает 4 660 грн. Если этот порог превышен, льготу могут отменить, но вместо нее можно оформить жилищную субсидию. Отмечается, что изменения касаются именно доходов семьи льготника.

