Украинцам придется платить больше, если не выполнить одно обязательное условие: что нужно знать о счетчиках

Украинцам следует своевременно проводить поверку счетчиков и передавать результаты поставщикам, потому что без этого их показатели не будут приниматься. В таком случае придется платить по общедомовым нормативам, что зачастую значительно дороже фактического потребления.

Видео дня

Об этом пишет издание " На пенсии ". В Украине снова напомнили об обязательной процедуре, касающейся миллионов потребителей коммунальных услуг.

Речь идет о поверке счетчиков – регулярной проверке приборов учета воды и тепла, без которой невозможно передавать показания и платить только за фактическое потребление. Если это требование проигнорировать, суммы в платежках могут увеличиться в разы.

Поверка – это специальная техническая процедура, позволяющая определить, исправно ли работает счетчик и точно ли фиксирует потребленные объемы. Она обязательна для счетчиков горячей и холодной воды, а также для теплосчетчиков, и должна производиться раз в четыре года.

Если прибор работает некорректно, это может привести к занижению или завышению показателей. Поэтому государство требует регулярной проверки, обеспечивающей честные расчеты между поставщиками услуг и потребителями.

Важно понимать: ответственность за поверку счетчиков возлагается не на водоканал или другое коммунальное учреждение, а на самого потребителя. Человек самостоятельно имеет:

узнать, когда истекает срок последней поверки (эта информация обычно указывается в техническом паспорте или в личном кабинете на сайте водоканала);

вызвать сертифицированного специалиста или компанию, имеющую право проводить поверку;

оплатить процедуру;

процедуру; передать результаты проверки поставщику услуг.

Коммунальные службы уже предупредили: показатели не прошедших поверку счетчиков не будут приниматься. В таком случае для расчета потребленной воды или тепла будут применяться общедомовые нормативы, которые часто бывают выше реального потребления.

К примеру, если семья обычно экономит воду и потребляет умеренно, но не провела поверку, то после блокировки ее индивидуальных показателей она начнет платить как за среднестатистическое количество потребления в многоэтажке. Это может привести к значительному росту суммы в платежках – иногда несколько сотен гривен ежемесячно.

В первую очередь – владельцы счетчиков, срок поверки которых уже истек или истекает в ближайшее время. Также в зоне риска – жильцы многоквартирных домов, которые не следят за техническим состоянием своих приборов учета или не имеют доступа к достоверной информации о сроках очередной проверки. Поскольку ответственность за своевременную поверку лежит на каждом отдельном потребителе, важно проверить документы или обратиться к своему поставщику во избежание дополнительных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таковых – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно своевременно платить за газ – до 15 числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!