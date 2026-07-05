Украинцам повысили тарифы на воду: нужно ли заново оформлять субсидию

После повышения тарифов на воду украинцам, получающим жилищную субсидию, не нужно подавать новое заявление или обращаться в Пенсионный фонд (ПФУ). Размер государственной помощи будет автоматически пересчитан после поступления информации о новых тарифах, если домохозяйство имеет право на субсидию.

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Об этом сообщает ПФУ. Жилищная субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При определении её размера учитываются доходы семьи, количество зарегистрированных жильцов, установленный обязательный платеж и действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Именно поэтому любое повышение стоимости коммунальных услуг автоматически влияет на расчет государственной помощи. Если семья имеет право на субсидию, после увеличения тарифов может вырасти и сумма компенсации, чтобы частично покрыть дополнительные расходы.

В Пенсионном фонде отмечают, что получателям субсидий не нужно лично сообщать об изменении тарифов или подавать новые документы. Все необходимые данные поступают в ведомство от поставщиков коммунальных услуг, после чего проводится автоматический перерасчет.

Где вода уже подорожала

Одним из примеров стала Винницкая область. Для потребителей КП "Винницаоблводоканал" с 1 июля вступил в силу новый совокупный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение — 81,01 гривны за один кубический метр с учетом НДС. Из этой суммы:

45,53 грн составляет тариф на централизованное водоснабжение;

35,48 грн — тариф на централизованное водоотведение.

Именно после вступления в силу новых тарифов Пенсионный фонд пересчитает жилищные субсидии для тех граждан, которые имеют право на государственную поддержку.

Как будет происходить перерасчет

После получения официальной информации о новых тарифах специалисты Пенсионного фонда самостоятельно обновляют расчеты. При определении нового размера субсидии учитывается уже актуальная стоимость коммунальных услуг, а также индивидуальный обязательный платеж конкретного домохозяйства.

Таким образом, украинцам не нужно посещать сервисные центры или подавать новые заявления только из-за повышения тарифов. Автоматический механизм позволяет избежать лишних бюрократических процедури обеспечить своевременный пересмотр размера государственной помощи.

В Пенсионном фонде также отмечают, что принцип остается неизменным независимо от того, какие именно коммунальные услуги дорожают. Если изменяются официально утвержденные тарифы, система автоматически учитывает эти изменения при начислении жилищной субсидии. В свою очередь, обращаться в Пенсионный фонд необходимо только в тех случаях, когда меняется состав семьи, место жительства, имущественное положение или другие обстоятельства, которые могут повлиять на право получения государственной помощи или ее размер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в августе стоимость коммунальных услуг не изменится. Правительство зафиксировало действующие расценки: электроэнергия будет стоить 4,32 грн за кВт·ч, а природный газ — 7,96 грн за кубометр.

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