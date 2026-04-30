Украинцам посоветовали готовить запасы воды: РФ планирует ударить по системам водоснабжения

В правительстве предупреждают о высокой вероятности атак России на системы водоснабжения и призывают украинцев подготовить базовые запасы воды – 10-15 литров на человека в сутки. Несмотря на усиление защиты инфраструктуры, гражданам советуют быть готовыми к возможным перебоям, но не паниковать.

Видео дня

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в комментарии 24 Каналу. По его словам, враг и в дальнейшем может целенаправленно бить по системам жизнеобеспечения.

В отличие от электроэнергии, с которой украинцы уже научились жить в условиях ограничений, перебои с водоснабжением могут иметь значительно более серьезные последствия. Именно поэтому государство рассматривает водную инфраструктуру как одно из ключевых направлений защиты.

Как подчеркивает Кулеба, важно не только укреплять объекты, но и обеспечить их способность быстро восстанавливаться после возможных ударов. В этом контексте уже реализуются комплексные планы устойчивости по всей территории страны.

Правительство уже принимает ряд мер для минимизации рисков. В частности, речь идет о:

усилении защиты объектов критической инфраструктуры;

установлении резервного питания для водоканалов и насосных станций;

развитии распределенной генерации;

внедрение альтернативных схем водоснабжения.

Отмечается, что эти шаги должны обеспечить непрерывность работы систем даже в случае повреждений и позволить оперативно восстанавливать подачу воды. Несмотря на подготовку, Кулеба признает, что полностью защитить водоснабжение от атак чрезвычайно сложно.

Системы водоканалов являются сложными и масштабными, а создание полноценных резервных решений требует лет работы. Дополнительно об угрозе предупреждал и президент Владимир Зеленский, который отмечал, что атаки на водную инфраструктуру могут произойти уже в ближайшие месяцы. В связи с этим правительство получило поручение усилить защиту, в частности с помощью систем противовоздушной обороны.

На фоне потенциальных рисков власти призывают граждан сохранять спокойствие, но в то же время быть готовыми к возможным перебоям. Прежде всего рекомендуется создать базовый запас воды.

Речь идет о примерно 10-15 литров на человека в сутки – это минимальный объем, который позволит покрыть базовые потребности в случае временных проблем с водоснабжением. Кроме этого, украинцам советуют внимательно относиться к информации и не поддаваться панике, ведь информационные атаки также остаются одним из инструментов влияния со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам придется жить с отключениями света минимум несколько лет, ведь энергосистема серьезно повреждена и не имеет достаточного резерва. Самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и прифронтовых регионах, а пиковые отключения прогнозируются зимой и летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!