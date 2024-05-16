Украинцам показали цены на газ на целый год: сколько будет стоить кубометр

В Украине цены на газ для населения не изменятся до апреля 2025 года. Свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке.

Как пишет ГазПравда, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнефтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" – 7,70

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" – 7,96

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" – 7,99

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" – 9,95

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светгаз" – 9,99

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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