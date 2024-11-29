Украинцам показали график отключений света на 30 ноября: какой режим будет действовать
В Украине в субботу, 30 ноября, отключения электроэнергии будут применяться не круглые сутки, а с 8:00 до 22:00. Наиболее жесткий вариант ограничений запланирован на вторую половину дня – с 14:00 до 20:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Как отметили энергетики, 30 ноября для бытовых потребителей время применения и объем мер ограничения будут следующими:
- 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
- 14:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики будут действовать на час дольше – с 8:00 до 23:00. При этом ограничения не применяются для предприятий, которые импортируют 60 и более процентов электроэнергии для собственных нужд.
"Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября... Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – предупредили в "Укрэнерго".
В компании добавили, что во время двух последних массированных атак на украинскую энергосистему 17 и 28 ноября РФ использовала более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников. "Враг пытается уничтожить украинскую энергосистему, не жалея для этого сотен ракет и дронов. Но после каждой массированной атаки мы сразу начинаем восстановление. Запас оборудования, о котором мы рассказывали, был верным решением", – заявил и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками, в частности дописывания "лишних" объемов потребленных услуг. На передачу показаний счетчиков электроэнергии отводится несколько дней, а последним сроком для подачи данных за ноябрь является 3 декабря.
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