Украинцам перечислят коммуналку: назван тариф, который будет повышен

В Украине в 2024 году планируют перечислить тариф на электроэнергию. Действующий тариф – 2,64 грн за кВт*ч – действует до мая этого года.

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Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко: "Я думаю, что, скорее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию с 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии, а вдобавок к ним еще стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках в 2024 году".

Напомним, Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности с населения за ЖКУ. Решение не будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия. Тариф на электроэнергию в последний раз повысили летом 2023-го.

Раньше стоимость 1 кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч составляла 1,44 грн, а если потреблять больше, то каждая кВт*ч, начиная с первой, дорожала до 1,68 грн. Новые правила вступили в силу с июня 2023 года. Тогда в правительстве объяснили, что для стабилизации ситуации, проведения ремонтных работ, возможностей уберечь энергосистему и обеспечить стабильное энергоснабжение необходимо повысить тариф.

Действующий тариф также не соответствует фактической себестоимости генерации тока. Поэтому его тоже придется повышать. Решения могут быть приняты с мая, когда старое постановление правительства утратит свою силу. Однако повышение тарифов на электроэнергию, в том числе, политическое решение. Она будет зависеть и от экономической ситуации в стране.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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