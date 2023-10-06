Украинцам озвучили тариф на электроэнергию в октябре: сколько придется платить

В октябре украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час. При чем, независимо от объема потребления. Таким же тариф был и в сентябре.

Более того, ожидается, что этот тариф не будут менять по крайней мере, до окончания отопительного сезона – т.е., то есть до марта-апреля 2024 года. Дело в том, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (PSO/ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. И действие этого режима намерены продолжать.

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"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.

Графики отключения электроэнергии уже разработаны

В свою очередь, старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников отметил: графики отключений света в Украине уже разработаны. И, скорее всего, созданы они были с учетом опыта прошлого года относительно интенсивности повреждений и соответствующих последствий для энергосистемы и отдельных регионов. Ведь в 2022 году они вводились "с колес", что стало причиной многих жалоб и нареканий на их несправедливость.

"Вероятно, чтобы избежать подобных проблем, ориентировочные графики возможных временных ограничений электроснабжения были подготовлены заранее. Готовиться таким образом – это нормально и нужно", – объяснил Серебренников.

Впрочем, возможно, даже при обстрелах свет украинцам не будут отключать. Как объяснил эксперт, "Укрэнерго" уже "разрабатывает резервные схемы питания – чтобы избежать блэкаутов в системе или отдельных ее частях".

Как сообщал OBOZREVATEL, на газ же единого тарифа в Украине нет – каждый из поставщиков определяет собственную стоимость голубого топлива. В октябре минимальная цена у "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальная – у "СветГаза", 9,99 грн за кубометр. Такими же расценки были и в сентябре.

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